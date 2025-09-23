У Молдові мешкають близько 250 тисяч українців, 118 — це етнічні українці, інші — біженці, які переїхали до країни після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це в коментарі Суспільному розповів Дмитро Лєкарцев, голова Національного конгресу українців Молдови.

За його словами, майже 80 тисяч українців вже отримали у Молдові статус тимчасового захисту.

"Цей статус надає їм можливість працевлаштовуватися, отримувати медичні послуги, соціальні послуги, дітям — ходити до школи. Щодо дітей: десь 18 тис. дітей отримали статус тимчасового захисту. А загалом лише в Кишиневі відвідують школи понад дві з половиною тисячі дітей", — каже Лєкарцев.

Як зазначає голова НКУМ, наразі головним викликом для українців у Молдові лишається працевлаштування, оскільки соціальна підтримка з боку держави і міжнародних правозахисних організацій слабшає: "через три роки після початку кризи партнери, донори, котрі нам надавали багато різної допомоги, згортають свою роботу по Молдові і виїжджають, закриваються центри тимчасового перебування".

Голова Національного конгресу українців Молдови Дмитро Лєкарцев.

"Оренда житла досить дорога, і людям потрібно якось жити, їм треба сплачувати за це житло. Тож питання працевлаштування стає дуже гостро. Ми співпрацюємо з українцями для того, щоб вони знаходили якісні місця для роботи, щоб це було офіційно. Коли це офіційно, люди захищені законом. І ми особливо пильнуємо, щоби права українців у Молдові не порушувалися", — додає Лєкарцев.

Щодо етнічних українців: наразі у Молдові понад 120 місць компактного їх проживання, здебільшого у північній частині країни. За словами Лєкарцева, українці наразі є найбільшою етнічною меншиною, однак при цьому — категорією населення, дуже вразливою до російської пропаганди, зокрема у передвиборчий період.

Голова Національного конгресу українців Молдови Дмитро Лєкарцев.

"Там створився вакуум за відсутності національної політики щодо співпраці з національними меншинами, залучення їх у процеси державотворення. Ним скористалася Росія — бідністю цих людей, легкістю маніпулювати ними. Безумовно, мені їх, тому що в них немає можливості тверезо дивитися на ці речі, у них нема можливості аналізувати. У них Россия-1, RTR — це все безкоштовні канали. Вони бачать цю інформацію і розуміють, що відбувається в Україні, що відбувається у світі, лише через призму проросійських наративів", — каже Лєкарцев.

Голова Національного конгресу українців Молдови Дмитро Лєкарцев.

Раніше Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня 2025 року, охопивши також виборців, які проживають за кордоном.

Про план втручання Росії у вибори у Молдові повідомляло і агентство Bloomberg: за його даними, зусилля Москви будуть спрямовані на зрив збереження курсу країни на вступ до Європейського Союзу.

28 вересня громадяни Молдови обиратимуть новий парламент. ЦВК Молдови зареєструвало 25 партій та кілька незалежних кандидатів для участі у парламенських виборах. Але головна боротьба буде відбуватися між двома політичними силами - партією “Дія та солідарність”, яку представляє зокрема й президентка Мая Санду і яка прагне продовжувати євроінтеграційний курс Молдови, та “Патріотичним блоком” —обʼєднаною проросійською опозицією. Вона включає партію соціалістів експрезидента Ігоря Додона, партію “Серце Молдови”, партію “Майбутнє Молдови” Васілє Тарлєва, а також партію комуністів ще одного експрезидента Володимира Вороніна.