Келлог: Трамп схвалив далекобійні удари України по території РФ

Спецпредставник США в Україні генерал Кіт Келлог повідомив, що президент Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по Росії, але час від часу Пентагон не давав Україні дозволу їх здійснювати.

Про це Келлог сказав в інтерв’ю Fox News.

Коли журналістка запитала Келлога, чи позиція президента полягає в тому, що Україна може завдавати удари по Росії з великої відстані і чи це було санкціоновано президентом, Келлог відповів:

“Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і секретар Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати удари з великої відстані. Не існує таких речей, як “святі зони”.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом.

Перед тим американське медіа Axios заявляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у вівторок на полях Генасамблеї ООН звернувся до президента Трампа з проханням надати Україні ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президент України Зеленський та президент США Трамп обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має свою далекобійну зброю для відповідей на атаки Росії. Так він прокоментував заяви у медіа щодо запиту України до президента США Трампа передати ракети Tomahawk.