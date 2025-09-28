Росія вночі завдала масованого удару по Україні; Польща підняла винищувачі через атаку РФ; ООН відновила санкції проти Ірану та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на "переслідування" від Зеленського — Суспільне зібрало головні новини ранку 28 вересня.

Масована атака РФ по Україні: є поранені та руйнування

У ніч проти 28 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. У Києві щонайменше п’ятеро людей отримали поранення, повідомив міський голова Віталій Кличко. У кількох районах Києва уламки дронів пошкодили житлові та нежитлові будівлі, зокрема у Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому. У Солом’янському районі сталося часткове руйнування п’ятиповерхівки з подальшою пожежею.

У Запоріжжі четверо людей постраждали через удари РФ. Пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення підприємства, повідомили в ОВА.

Польща підняла винищувачі через атаку Росії по Україні

У Польщі підняли у повітря чергові пари винищувачів та привели у найвищу готовність сили протиповітряної оборони через активність далекої авіації Росії, яка завдавала ударів по Україні, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо у районах, що межують із загрозливими територіями", — зазначили у відомстві.

Чому це важливо: Зеленський повідомив, що в ніч на 10 вересня Росія запустила 92 дрони через Україну до Польщі. Частину збила українська протиповітряна оборона. До Польщі потрапило 19 дронів.

ООН відновила санкції та ембарго на зброю проти Ірану

ООН відновила ембарго на озброєння та низку санкцій проти Ірану за ініціативою Сполученого Королівства, Франції та Німеччини, які звинуватили Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року.

Обмеження передбачають заборону на збагачення урану, діяльність із балістичними ракетами, постачання зброї, а також замороження активів і заборону на поїздки для десятків іранських посадовців і компаній.

Тегеран відкликав послів із Лондона, Парижа та Берліна й пообіцяв "жорстку відповідь", але заявив, що не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Контекст: президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Іран залишиться учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, навіть якщо ООН поновить санкції.

Орбан заявив, що Україна тримається у війні завдяки підтримці НАТО та ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі X нагадав, що його країна є членом НАТО та Європейського Союзу. Він заявив, що саме завдяки підтримці цих двох організацій Україна продовжує триматися у війні.

Також Орбан звернувся до президента Володимира Зеленського, закликавши його припинити тиск на Угорщину.

Чому це важливо: 26 вересня Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи у повітряний простір дронів-розвідників. Ймовірно, це були угорські дрони. Дрони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.