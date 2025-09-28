Трамп наказав відправити війська до Портленда

Президент США Дональд Трамп оголосив, що направляє війська до міста Портленд, штат Орегон, щоб захистити федеральні імміграційні установи від так званих "внутрішніх терористів".

Він заявив, що військові уповноважені застосувати «повну силу, якщо буде потрібно», пише Reuters.

За словами Трампа, наказ виданий міністру оборони Піту Хегсету, аби "захистити воєнно спустошений Портленд та федеральні імміграційні установи, які перебувають під атакою Antifa та інших внутрішніх терористів".

Мер Портленда Кіт Вілсон, який дізнався про рішення з соцмереж, заявив: "Необхідна кількість військ у Портленді дорівнює нулю. Президент не знайде тут беззаконня чи насильства, якщо тільки сам їх не створить".

Губернатор Орегону Тіна Котек також виступила проти, підкресливши, що у місті немає ані заколоту, ані загрози нацбезпеці. Вона закликала Трампа переглянути рішення.

Сенатор від Орегону Рон Вайден написав у X, що президент "може повторювати сценарій 2020 року", коли федеральні війська у Портленді лише загострили протести після вбивства Джорджа Флойда.

Міністерство оборони не уточнило, чи йдеться про Нацгвардію, чи про регулярні війська. Речник Пентагону заявив, що військові готові підтримати операцію за наказом президента.

Напруга у великих містах США зростає на тлі жорсткої імміграційної політики Трампа. Раніше цього тижня у передмісті Далласа сталася стрілянина в імміграційному центрі, де загинув один затриманий, ще двоє дістали поранення.

Трамп називає Antifa "терористичною організацією" та звинувачує рух у політичному насильстві, хоча правоохоронці США не пов’язують його з терористичними атаками.