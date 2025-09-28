Польща підняла винищувачі через атаку Росії по Україні

У Польщі підняли у повітря чергові пари винищувачів та привели у найвищу готовність сили протиповітряної оборони через активність далекої авіації Росії, яка завдає ударів по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ).

Згідно з офіційною заявою, у польському повітряному просторі розпочала операції польська та союзницька авіація.

"Дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо у районах, що межують із загрозливими територіями", — зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведені у стан найвищої бойової готовності. Ситуація продовжує перебувати під постійним контролем.