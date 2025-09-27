У Чуваській Республіці РФ дрон атакував місцеву нафтоперекачувальну станцію. Це сталось вранці 27 вересня.

Про це повідомив очільник цього російського регіону Олег Ніколаєв.

За його словами, під удар потрапила нафтоперекачувальна станція у поблизу селища Конар, що у Цивільському окрузі республіки.

"Завдано незначної шкоди. Роботу об'єкта призупинено", — заявив посадовець, додавши, внаслідок удару постраждалих немає.

У ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ.