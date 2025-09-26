Цього навчального року понад 256 тисяч дітей в Україні вперше пішли до школи, і понад 70% із них уже долучилися до державної програми "Пакунок школяра".

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Зазначається, що за перші тижні від старту програми батьки подали понад 189 тисяч заяв, і щодня реєструється ще близько двох тисяч нових.

"Це означає, що батьки активно користуються можливістю, а система справляється з навантаженням. Більшість заяв — майже 90% — подають через застосунок "Дія", решта — у відділеннях Пенсійного фонду. Це показує, що цифрові сервіси вже стали основним та зручним каналом взаємодії з державою", — зазначила заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль.

Станом на середину вересня вже схвалено понад 169 тисяч заяв. Водночас понад 9 тисяч (4,3%) відхилено — найчастіше через проживання дитини на тимчасово окупованих територіях, відрахування зі школи або неправильні дані у ПІБ, ідентифікаційному коді або паспорті.

Наразі профінансовано понад 154 тисячі заяв, українські родини вже отримали понад 786 мільйонів гривень. Найбільше коштів батьки витрачають на одяг (112 млн грн), а також на канцтовари (близько 81 млн грн) та взуття (14,5 млн грн).

"Загалом вже більше третини сплачених державою коштів (297 мільйонів із 786) витрачені на підготовку школярів до навчання", — додали у відомстві.

"Пакунок школяра": хто та як може отримати виплату

Нагадаємо, 18 серпня Кабмін запустив державну програму "Пакунок школяра". За цією ініціативою батьки або законні представники цьогорічних першокласників зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.

Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року:

офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн — через застосунок "Дія".

Щоб оформити допомогу у "Дії", необхідно мати ID-картку або закордонний паспорт та податковий номер. Далі потрібно:

Оновити застосунок та авторизуватися. Відкрити розділ Сервіси — Допомога від держави — Пакунок школяра. Обрати дитину, на яку оформлюєте заяву. Відкрити або обрати Дія.Картку для виплат. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

"За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, родинам, які перебувають за кордоном або тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їх повернення в Україну", — йдеться у повідомлені.

Батьки та інші законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми: