Президент України Володимир Зеленський прокоментував причини ухвалення рішення про виїзд чоловіків 18-22 років за кордон. У його розпорядженні, є статистика, яка вказує про збільшення повернення дітей у випадку закінчення в Україні школи та університету.

Про це він розповів під час зустрічі із журналістами.

За словами президента, ініціативу про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 18-22 років прийняли на підставі аналітики від Міносвіти та армії. Зокрема, в ній йдеться, що діти, які закінчують школу в Україні – повертаються частіше, аніж ті діти, які отримують диплом за кордоном. А у випадку, закінчення студентом ВНЗ в Україні — шанс залишитись зростає ще більше.

"Наша логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школу в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо зменшення кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років. На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів повернутися, якщо вони поїдуть. Діти, які закінчують школу і університет в Україні, мають ще більше шансів", — заявив Зеленський.

Що цьому передувало

19 липня 2025 року спікер Верховної Ради повідомив, що в парламенті обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років. Це питання розглядали як на рівні окремих нардепів, так і в комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням. Він вважав цю ініціативу "позитивною і правильною історією", яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні.

Також відомо, що у Раді зареєстрували два законопроєкти, якими нардепи пропонують дозволити виїжджати з України молодим чоловікам. Так, одним документом передбачається дозвіл на виїзд для людей віком 18-22 років, а інший відкриває таку можливість для чоловіків віком до 24 років.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років — у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Винятки стосуються окремих категорій, зокрема, студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.

26 серпня Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку.