У "Дії" почали надходити сертифікати на освітні гранти для студентів 2025 року

Із 24 вересня 2025 року здобувачі вищої освіти 2025 року вступу можуть підтверджувати гранти на навчання в застосунку "Дія". Наступний транш підтримки очікується на початку жовтня для студентів 2024 року вступу.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Здобувачі першого року навчання за контрактом на денній формі можуть отримати грант за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ). Базова сума гранту:

150+ балів (або 140+ для спеціальностей з особливою підтримкою) — від 17 000 грн на рік;

170+ балів — від 25 000 грн на рік.

Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей. Інформація про розмір гранту зазначена у сертифікаті в "Дії".

Для студентів другого року навчання (вступники 2024 року) грант буде індексований пропорційно підвищенню вартості навчання, але не більше ніж на 12%. У разі зміни освітньої програми грант зберігається, але його розмір може змінитися залежно від нової спеціальності.

Кошти гранту перераховуються безпосередньо від МОН на спеціальний рахунок закладу для покриття вартості навчання. Студенти не отримують гроші безпосередньо. Підставою для перерахування є підтверджений сертифікат у Дії та виданий наказ МОН.

Інструкції для першокурсників:

Оновити застосунок "Дія". Очікувати сповіщення про надходження сертифіката. Підтвердити сертифікат до 25 жовтня. Перший платіж (50%) перераховується до 1 грудня, другий (50%) — до 1 квітня. Стежити за успішністю навчання та оплатою.

Інструкції для студентів другого року:

Очікувати сертифікат у "Дії" (надсилання поетапно). Підтвердити сертифікат у визначений термін. Перевірити відсутність академічної та фінансової заборгованості. У разі зміни спеціальності чи закладу освіти грант переоформлюється без втрати права на підтримку.

Після підтвердження сертифіката МОН затверджує грант наказом впродовж 10 днів.