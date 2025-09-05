В Україні запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, яка дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми “Пакунок школяра”.

Про це у п’ятницю, 5 вересня, повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

Загалом, за даними відомства, у межах другого траншу профінансували виплати для майже 18 тисяч родин. Станом на 5 вересня допомогу вже нарахували понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

“Ми працюємо над удосконаленням “Пакунку школяра”, і запуск дашборду — важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання — не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот”, — наголосив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Зазначається, що онлайн-дашборд є лише навігатором та не охоплює всіх магазинів. Хоча перелік не є вичерпним, на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. На дашборді є фільтри за областю та територіальною громадою.

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

Адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць.

Участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності “Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям”.

Батьки та інші законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року — подати заяву на отримання допомоги можна через застосунок “Дія” або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Проєкт реалізовано за ініціативи президента України та розроблено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації та Дією, Міністерством освіти і науки, Пенсійним фондом України та Державною службою України у справах дітей за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у межах “Проєкту підтримки Дія”, що реалізується за фінансування Швеції, Швейцарсько-українського проекту DECIDE — “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”, що впроваджується в Україні консорціумом у складі ГО DOCCU та Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії.

18 серпня Кабмін запустив державну програму "Пакунок школяра". За цією ініціативою батьки або законні представники цьогорічних першокласників зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.

Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року:

офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн — через застосунок "Дія".

Щоб оформити допомогу у "Дії", необхідно мати ID-картку або закордонний паспорт та податковий номер. Далі потрібно:

Оновити застосунок та авторизуватися. Відкрити розділ Сервіси — Допомога від держави — Пакунок школяра. Обрати дитину, на яку оформлюєте заяву. Відкрити або обрати Дія.Картку для виплат. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

"За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, родинам, які перебувають за кордоном або тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їх повернення в Україну", — йдеться у повідомлені Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Кошти можна витратити на канцелярію, дитячий одяг та взуття. Придбати необхідне можна у звичайних та онлайн-магазинах протягом 180 днів із моменту їх зарахування.