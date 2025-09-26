Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що не лише Європа, має грати ключову роль у допомозі Україні у припиненні війни з Росією.

Про це вона заявила в інтервʼю виданню Politico.

"Він (президент США Дональд Трамп — ред.) обіцяв зупинити вбивства. Тож це не може бути тільки на нас", — сказала Каллас.

Її заяви пролунали на тлі несподіваної зміни позиції Трампа щодо війни РФ проти України, пише видання. Зокрема, 23 вересня американський лідер у своїй соцмережі Truth Social написав, що Україна за допомогою ЄС може перемогти у війні проти Росії та повернути свою територію, і навіть "піти далі".

Коментуючи цей допис, Володимир Зеленський назвав слова Трампа дуже позитивним сигналом і "трохи несподіванкою". Водночас деякі європейські експерти застерігають, що така риторика може свідчити про прагнення Трампа "скоротити участь США у цьому питанні та перекласти відповідальність на союзників", пише Politico.

"НАТО не існує без США. Америка — найбільший союзник у НАТО. Тому, якщо говорити про те що має зробити НАТО, це також означає, що має робити і Америка", — сказала Каллас.

Посадовиця також підтримала вимогу Трампа до країн-членів НАТО повністю відмовитися від російської нафти й газу.

"Трамп був правий. Ми скоротили закупівлі нафти і газу на 80%, а це означає, що якби всі робили так само, ефект був би значно більшим. Ми ухвалили 19 пакетів санкцій. Якби союзники їх дзеркально повторили, війна закінчилася б швидше", — сказала висока представниця Євросоюзу.

Крім того, Каллас зазначила, що США мають використати свій вплив на Угорщину та Словаччину, найбільших імпортерів російських енергоносіїв у ЄС, щоб ті відмовилися від їх імпорту. За її словами, Вашингтон має достатньо "важелів тиску" на ці країни.

Як пише видання, хоча члени команди Трампа, зокрема держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець з миротворчих місій Стів Віткофф, стверджували, що санкції можуть "підірвати здатність РФ вести переговори", Каллас наголосила, що "Москва не підходила до них добросовісно".

"Ви дієте з добрими намірами, пропонуєте все це, щоб Росія сіла за стіл переговорів, але насправді це лише загострює ситуацію… Путін зловживає цією доброю волею. Тож тепер постає питання: що ви робитимете далі?", — сказала Каллас.

Ще одним важливим кроком, на її думку, має стати використання заморожених російських активів для підтримки України. Зокрема, це питання обговорюватимуть міністри фінансів країн Групи семи (G7), яке заплановане на 1 жовтня.

"Якщо всі розуміють, що ніхто за столом переговорів не може уявити, що відновлення України буде здійснюватися коштом наших платників податків, то нам потрібно знайти рішення. Росія має заплатити за завдану нею шкоду", — сказала Каллас.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими і санкції проти Росії.

Зеленський підтримав ідею Трампа щодо припинення закупівлі російських енергоносіїв. Водночас американський президент зазначив, що говорити про гарантії безпеки для України "ще зарано".

Трамп зазначив, що найбільший тиск на Кремль здійснює економіка, а також заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме оборонятися, доки Росія не припинить війну.

Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.

У соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі".