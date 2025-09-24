Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН 24 вересня заявив, що міжнародне право не працює у повному об’ємі, коли "немає впливових друзів, які готові його відстоювати" та зброї.

Суспільне транслювало виступ глави держави.

"Якщо нація хоче миру, має дбати про зброю. Не міжнародне право і співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживає... Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Гарантії забезпечують тільки міцні союзи, сильні партнери та власна зброя", — сказав він.

Глава держави дорікнув слабкістю міжнародним інституціям, які не можуть зупинити кровопролиття. Тому, на його думку, країни та народи, що хочуть жити у мирі, мають озброюватись.

"XXI століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність, — зброя вирішує, хто виживе... Українці не обирали цю реальність, вони, — мирний народ і хочуть жити вільно в незалежній країні. Тому Україна інвестує в оборону. Для багатьох народів іншого виходу немає", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, війна РФ проти України — це лише початок, а зупинити очільника Кремля Володимира Путіна зараз "дешевше", ніж відновлювати економіку країн потім, адже Москва поширює операції на інші держави Європи, і ніхто не може почуватися в безпеці.

"Світ проігнорував напад Росії на Грузію. Ми також не використали шанс з Білоруссю. Саме тому ми не повинні повторювати ці помилки з Молдовою. ЄС не повинен підтримувати Молдову лише на словах — потрібні конкретні дії. Зараз. Війна вже зачепила надто багато людей, щоб удавати, що вас вона не стосується", — сказав президент.

Також Зеленський наголосив на стрімкому розвитку БПЛА та вказав, що наразі навіть країни з обмеженими ресурсами можуть створювати небезпечну зброю. Він також назвав нагальною потребу регулювати правила, як штучний інтелект може застосовуватися в озброєннях.

"Мине не так багато часу, коли з'являться дрони, які будуть нападати на критичну інфраструктуру абсолютно самостійно, без участі людини. Нам потрібні правила щодо застосування штучного інтелекту у зброї. Це так само терміново, як і зупинка поширення ядерної зброї", — вважає глава держави.

Також, за його словами, зараз питання лише в тому, хто першим створить дрон, який доставлятиме ядерні боєголовки. Крім цього президент заявив, що незабаром безпілотники будуть воювати з безпілотниками, націлюючись на об'єкти критичної інфраструктури та людей "повністю автономно, без участі людини".

"Що буде, коли дрони стануть доступні всім, навіть терористам? Світ не встигає захиститися, а бунтівники діють швидко... І ми усі повинні застосувати можливості, щоб зупинити агресора. Лише тоді є ймовірність, щоб ці перегони озброєнь не перетворились на катастрофу...", — сказав президент.

У цьому контексті Зеленський запропонував учасникам Генасамблеї ООН українські розробки у сфері БПЛА.

"Україна не має великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але у нас є безпілотники, які можуть літати на 2000-3000 кілометрів. Ми відкрили експорт зброї та готові ділитися тим, що вже зарекомендувало себе на полі бою", — сказав він.

На завершення свого виступу глава держави наголосив, що Київ розраховує на європейський партнерів та США у питанні закінчення війни РФ проти України.

"Чи буде Росія завдяки торгівлі із вами фінансувати цю війну? Чи повернуться вкрадені діти? Чи звільнять заручників і військовополонених? Це залежить від вас... Разом ми можемо багато чого змінити. Ми робимо все для того, щоб Європа дійсно допомагала, і ми розраховуємо на США. Не мовчіть, поки Росія продовжує затягувати цю війну і відмовляється від припинення вогню... Люди чекають на дії", — резюмував Зеленський.

У понеділок, 22 вересня, у Нью-Йорку розпочався тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, де зібралися світові лідери. Зеленський також присутній там.

23 вересня на полях заходу він зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Політики обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими та санкції проти Росії