Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства підготувало чернетку документа, який має надати стратегію видобутку та переробки критичних мінералів.

Про це на форумі "United by Mining" розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа, передає кореспондент Суспільного.

"Основний висновок цієї стратегії: для того, щоб зростати економіці України, основний фокус має бути не на видобутку, а саме на переробці та потім на товарному виробництві. Є чітке бачення, які пріоритетні мінерали та, відповідно, переробка має розвиватися найперше", — сказав Телюпа.

За його словами, наразі є близько 20 інвестиційних проєктів, загальною вартістю 2,4 мільярда доларів.

Окрім цього, інший заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін, розповів, про інвестиційний фонд, що був створений після підписання із США угоди про надра.

Так за його словами, цей фонд може наповнюватись коштом аукціонів. Проте, головне завдання, яке ставить перед собою міністерство, — щоб цей фонд допоміг залучати інвестиції до України.

"Ми вбачаємо фонд, як інструмент просування довгострокового капіталу на ринку. Друге — це фонд, як інструмент додаткової стабільності для інших інвесторів. І третє – фонд може забезпечити стабільність у реалізації продукції, тобто довгострокові контракти. Тобто фонд за рахунок тих інструментів, які є зараз, може або бути де-факто сам покупцем продукції, або стати каналом для реалізації контрактів з великими споживачами критичної сировини", — сказав Перелигін.

Нині інвестиційні протоколи фонду не затвердженні, проте це має відбутись протягом двох місяців, додає Перелигін. Це допоможе потенційним інвесторам повноцінно співпрацювати із фондом.

Що відомо про підписання угоди про надра

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона стосується 57 мінералів. Документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало подробиць будуть прописані у наступній "технічній угоді".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра, "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство між Україною та США, це "практичний результат" перемовин з Трампом у Ватикані.

Раніше комітет з питань міжнародної політики двічі голосував за винесення законопроєкту про ратифікацію угоди про надра до сесійної зали. Під час другого голосування 7 травня до тексту рішення додали правку, в якій вказано, що "народні депутати не бачили тексту двох технічних угод та не несуть за них відповідальність".

Дві технічні угоди стосуються створення інвестиційного фонду щодо угоди про надра. Для їхньої імплементації не потрібна ратифікація парламентом.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.

17 вересня американсько-український інвестиційний фонд відбудови офіційно розпочав свою роботу. Перший внесок у розмірі 75 мільйонів доларів надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Україна подвоїть цю суму, сформувавши стартовий капітал фонду у 150 мільйонів доларів.