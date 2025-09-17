Американсько-український інвестиційний фонд відбудови офіційно розпочав свою роботу. Перший внесок у розмірі 75 мільйонів доларів надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Україна подвоїть цю суму, сформувавши стартовий капітал фонду у 150 мільйонів доларів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", — написала Свириденко.

Першочергову увагу фонд приділятиме проєктам у сферах енергетики, інфраструктури та критичних мінералів. Зокрема, три проєкти планують реалізувати до кінця 2026 року.

"Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці", — сказала премʼєрка.

За словами Свириденко, стартовий капітал дозволить фінансувати масштабні проєкти, створювати сучасні виробництва, нові робочі місця та технологічні рішення, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.

"Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні. Вдячна американським партнерам за довіру. Разом ми сильніші", — додала Свириденко.

Міністр економіки Олексій Соболев повідомив Суспільному, що в уряді очікують, що загальний обсяг Фонду складе близько 200 мільйонів доларів до кінця 2028 року.

Він також розповів, що Україна внесе 75 мільйонів доларів двома платежами: частину цьогоріч, ще частину — наступного року.

Що відомо про підписання угоди про надра

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона стосується 57 мінералів. Документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало деталей будуть прописані у наступній "технічній угоді".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра, "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство між Україною та США, це "практичний результат" перемовин з Трампом у Ватикані.

Раніше комітет з питань міжнародної політики двічі голосував за винесення законопроєкту про ратифікацію угоди про надра до сесійної зали. Під час другого голосування 7 травня до тексту рішення додали правку, в якій вказано, що "народні депутати не бачили текст двох технічних угод та не несуть за них відповідальність".

Дві технічні угоди стосуються створення інвестиційного фонду щодо угоди про надра. Для їхньої імплементації не потрібна ратифікація парламентом.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.