Відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. До складу ради увійшли по три представники від України та США. У вересні можуть запустити перші пілотні проєкти інвестицій.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко 3 вересня.

За її словами, з американської сторони представлені: міністр фінансів Скотт Бессент, головний інвестиційний директор DFC Коннор Коулмен, віцепрезидент і генеральний юрисконсульт DFC Роберт Стеббінс. Раніше Україна представила своїх представників:

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України — Олексій Соболев;

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України — Єгор Перелигін;

Державний секретар МЗС України — Олександр Карасевич.

Свириденко повідомила, що рада Фонду затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.

Наступним кроком стане визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, які обговорять у вересні під час візиту представників DFC до Києва. За словами прем’єрки, американські інвестиції зміцнюють безпеку України та створюють гарантії для бізнесу США.

5 серпня 2025 року після розмови з міністром фінансів США Скоттом Бессентом Свириденко повідомила, що Україна та США хочуть за наступні 18 місяців запустити 3 проєкти з видобутку корисних копалин в рамках угоди про надра.

Що відомо про підписання угоди про надра

У ніч на 1 травня 2025 року Україна та США підписали угоду про надра. Вона стосується 57 мінералів. Документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало подробиць будуть прописані в наступній "технічній угоді".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра, "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство між Україною та США, це "практичний результат" перемовин з Трампом у Ватикані.

8 травня Верховна рада ратифікувала угоду, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.