Зеленський прокоментував удари по російських НПЗ

Надія Собенко
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере у Києві, Україна, 25 серпня 2025 року. REUTERS/Валентин Огіренко

Успішність ударів по російських нафтопереробних заводах свідчить про те, що Україна наростила виробництво дронів і для атак може застосовувати більшу кількість.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

"Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів. Але ще недостатньо для тих показників, які я ставив нашим виробникам і Міноборони. Як тільки кількість дронів буде порівнянною з "русскіми" – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю черг на заправках. Ми це бачимо з вами все більше і більше. Долітає трішки більше", — сказав він.

За словами президента, на сьогодні це питання лише фінансове.

"На сьогодні виробництво саме цих далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї. Далі – важлива історія з військовими об'єктами, на які ми також витрачаємо далекобійні дрони. Військові об'єкти, склади – це постійне знищення на тимчасово окупованій території і на території Росії, там, де є зберігання їхніх дронів. Це також має вплив", — сказав Зеленський.

З серпня Київ посилив атаки на російські енергетичні активи, намагаючись перешкодити воєнним зусиллям Москви в Україні та зменшити доходи Кремля, оскільки спроби забезпечити припинення конфлікту шляхом мирних переговорів зайшли в глухий кут.

13 вересня українські безпілотники вперше з початку війни у ​​2022 році вразили найбільший російський нафтовий порт "Приморськ", що тимчасово змусило роботу там зупинитися.

Reuters з посиланням на три джерела в галузі повідомило, що російський монополіст нафтопровідного транспорту "Транснефть" попередив виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток після атак українських дронів на важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.

