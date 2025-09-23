Глава МЗС Польщі Сікорський звернувся до Росії на засіданні Радбезу ООН

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку попередив російську владу про наслідки порушення повітряного простору країн НАТО.

Про це пише Polsat News.

"Якщо ще одна ракета чи інший об’єкт влетить у наш простір — навмисно чи випадково — і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Ви попереджені", — заявив Сікорський, звертаючись до представників Росії.

Засідання Радбезу було скликане через інцидент із трьома російськими винищувачами МіГ-31, які вторглися в повітряний простір Естонії. Воно відбулося за ініціативи Сеула, який нині головує у Раді.

Сікорський нагадав, що тижнем раніше російські дрони порушили повітряний простір Польщі, а Москва не принесла вибачень, лише поширювала неправду. Він також звинуватив Кремль у гібридній війні проти Заходу, згадавши політичні вбивства, кібератаки та інші провокації.

"ООН створювали, щоб ворогуючі країни мали майданчик для діалогу. Але Росія вкотре демонструє, що не здатна жити в мирі з сусідами", — наголосив міністр.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна підтвердив, що три російські винищувачі зайшли вглиб естонського повітряного простору на 10 км і перебували там 12 хвилин, перебуваючи у бойовій готовності та озброєні ракетами.

У засіданні взяли участь керівники зовнішньополітичних відомств Польщі, Естонії, України, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представниця ЄС Кая Каллас. Це перший випадок в історії, коли Радбез ООН був скликаний на вимогу Естонії.

Що передувало

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряний простір країни Балтії.

Естонія заявила про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН — вперше за 34 роки членства країни в організації.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.