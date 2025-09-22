У неділю, 21 вересня, президент США Дональд Трамп уперше після публічної сварки зустрівся з мільярдером Ілоном Маском. Це відбулося під час поминальної служби за загиблим консервативним політиком і активістом Чарлі Кірком на стадіоні в місті Глендейл, штат Аризона.

Відповідне фото у соцмережі Х опублікував Білий дім.

Як пише CNN, коментуючи зустріч із Маском, Трамп розповів журналістам, що "Ілон прийшов і привітався", додавши, що між ними "були дуже хороші стосунки".

Ця зустріч стала першою публічною спільною появою Трампа і Маска разом за кілька місяців після їхнього конфлікту, зазначає видання.

Маск також опублікував фотографію з президентом США, зробленою під час поминального заходу 21 вересня.

За інформацією Daily Mail, експерт із читання по губах розшифрував коротку розмову між американським лідером та мільярдером.

Президент США звернувся до бізнесмена зі словами: "Як справи?", на що Маск, ймовірно, пожав плечима.

Потім Трамп сказав: "Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися... Давай спробуємо знайти спосіб, як налагодити ситуацію". У відповідь Маск — кивнув.

Наостанок американський лідер потиснув йому руку й додав: "Я сумував за тобою".

Загострення у відносинах між Трампом та Маском

У 2025 році Ілон Маск певний час мав неформальну роль радника в адміністрації президента Дональда Трампа. Втім, в травні Маск покинув адміністрацію, офіційно завершивши свою участь у державній роботі.

Причиною розриву стали розбіжності щодо масштабного податкового законопроєкту Трампа, який Маск жорстко розкритикував як "руйнівний" і такий, що "знищить робочі місця".

5 червня Трамп заявив, що Маск "вичерпав себе". Американський лідер додав, що найкращий спосіб заощадити гроші в бюджеті США — це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь мільярдер назвав слова Трампа "брехнею" і підтримав його імпічмент. Згодом він вибачився за публікації із образами Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості депортації Ілона Маска зі США, звинувативши його в невдоволенні через скасування мандату на електромобілі.

Маск був впливовим союзником Трампа, витративши майже 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на листопадових виборах 2024 року. Згодом він отримав неофіційну посаду в Білому домі — керував Департаментом ефективності уряду Трампа.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство наразі вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками юнак "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.