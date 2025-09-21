Трамп прибув до Аризони на поминальну службу Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп у неділю прилетів до Аризони, щоб узяти участь у поминальній службі за Чарлі Кірком — засновником консервативної організації Turning Point USA, якого було вбито на початку вересня.

Про це пише The Guardian.

"Сьогодні ми будемо вшановувати життя великої людини", — сказав Трамп перед вильотом з Білого дому, додавши, що готується до важкого дня.

Трамп з’явився на трибунах арени під гучні овації тисяч присутніх. На службі його супроводжували діти — Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, а також невістка Лара Трамп.

За повідомленнями американських медіа, Трамп стане останнім спікером на церемонії. Разом із ним виступлять представники його адміністрації: сенатор Джей Ді Ванс, міністр оборони Піт Хегсет і державний секретар Марко Рубіо. Зі словами пам’яті до присутніх також звернеться дружина Чарлі Кірка — Еріка.

Президент США Дональд Трамп і генеральний директор Tesla Ілон Маск потисли руки під час публічної поминальної служби правого активіста Чарлі Кірка на стадіоні State Farm у Ґлендейлі, штат Аризона, 21 вересня 2025 року. Getty Images/CHARLY TRIBALLEAU

Церемонія зібрала політиків, консервативних активістів та відомих бізнесменів. Колишній радник Трампа Стівен Міллер заявив, що "вороги зробили Кірка безсмертним" і що його спадщину продовжать мільйони.

Серед гостей були Ілон Маск, конгресвумен Лорен Боберт, колишній радник Трампа Стів Беннон та численні молоді консервативні інфлюенсери.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск відвідав публічну поминальну службу правого активіста Чарлі Кірка на стадіоні State Farm у Ґлендейлі, штат Аризона, 21 вересня 2025 року. Getty Images/MANDEL NGAN

Слідство у справі вбивства 31-річного Кірка триває: підозрюваний, 22-річний Тайлер Робінсон, за даними правоохоронних органів діяв самостійно.

Директорка Національної розвідки Тулсі Ґаббард виступає під час поминальної служби політичного активіста Чарлі Кірка на стадіоні State Farm 21 вересня 2025 року в Ґлендейлі, штат Аризона. Getty Images/Win McNamee

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство наразі вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками юнак "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.