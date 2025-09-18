У США зняли з ефіру вечірнє шоу Джиммі Кіммела через висловлювання ведучого

Американська медіакомпанія Walt Disney Co. ухвалила рішення зняти з ефіру на невизначений термін популярне вечірнє шоу Джиммі Кіммела після скандалу навколо висловлювань ведучого про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка.

Про це пише Bloomberg.

У заяві компанії йдеться, що призупинення почалося з вечірнього випуску 17 вересня. У компанії пояснили, що висловлювання Кіммела були «образливими та нечутливими».

Скандал розгорівся після монологу від 15 вересня, коли Кіммел заявив: «Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, що вбив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них».

Його коментарі викликали хвилю критики серед консервативних медіа та осуд від членів адміністрації Дональда Трампа. Голова Федеральної комісії зі зв’язку США Брендан Карр навіть заявив, що може бути підстава для санкцій проти ABC та Disney, адже мовники зобов’язані діяти «в інтересах суспільства».

У 2024 році Disney виплатила $15 мільйонів за врегулювання позову Дональда Трампа проти ABC через заяви ведучого Джорджа Стефанопулоса. А в липні 2025 року телеканал CBS оголосив про закриття вечірнього шоу Стівена Кольбера, який також відомий критикою Трампа.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство наразі вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками юнак "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.