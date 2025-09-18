Тайлер Робінсон, якого в США підозрюють в убивстві MAGA-активіста Чарлі Кірка, здався правоохоронцям добровільно, бо боявся штурму свого будинку і що поліція його застрелить.

Про це заявив у середу, 17 вересня, шериф округу Вашингтон Нейт Бруксбі, передають Fox News та ABC.

Шериф розповів, як отримав дзвінок від друга-правоохоронця, який і повідомив Нейту Бруксбі, що саме Робінсон є імовірним вбивцею. Робінсон, як сказав шериф, мав суїцидальні думки, але його батьки переконали його не завдавати собі шкоди.

Бруксбі додав: Робінсон знав, що його спіймають, і боявся рейду спецпризначенців на його будинок. Він також боявся, що його застрелить поліція.

"Тайлер знав, що це було неминуче, зважаючи на тиск з боку правоохоронних органів, його фотографію в новинах, зброю, зброю в новинах. Він знав, що його неминуче спіймають", — казав Бруксбі.

Робінсон попросив про "мирну, м'яку" здачу в поліцію. Під час затримання, за розповідями поліціянтів, він був "тихий і похмурий".

Також шериф та родич Робінсона розповіли, що в хлопця був коханець, сусіда по кімнаті трансгендер Ланс Твіггс. Вони жили в одному домі близько року.

"Він ненавидить консерваторів і християн. Він ненавидів нас. Він не був вихований таким чином, але з роками став дуже відстороненим і радикалізувався", — описав Робінсона його родич у коментарі Fox News.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство наразі вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками юнак "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.

Позиція Кірка щодо України

Консервативний активіст Чарлі Кірк неодноразово виступав проти масштабної підтримки України з боку США, вважаючи, що кошти слід витрачати всередині країни, йдеться у повідомленні Media Matters for America. Він критикує відправку зброї та фінансування російсько-української війни.

У своїх шоу та публікаціях Кірк критикував адміністрацію Джо Байдена за допомогу Києву, називаючи війну "нескінченною" та непереможною, і звинувачує український уряд в корупції. За його словами, тяжко контролювати, куди йдуть гроші та хто їх розкрадає.

Щодо Криму, Кірк заявляє, що півострів неможливо повернути Україні та що його "ніколи не слід було віддавати". На його думку, війна РФ проти України стає "нерозв’язною", а позиція півострова у складі Росії, за словами Кірка, відповідає бажанням місцевих жителів.