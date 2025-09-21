Трамп досі "не поінформований" про російські літаки в Естонії

Президент США Дональд Трамп увечері 20 вересня сказав, що "не поінформований" про порушення естонського повітряного простору напередодні.

Він повідомив про це, спілкуючись із журналістами після вечері в маєтку Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні.

Журналіст Алекс Рауфоглу запитав Трампа, яка буде його відповідь Росії у зв'язку з подіями в Естонії, і Трамп відповів: "Я не поінформований про Естонію".

Хоча днем раніше Трамп, спілкуючись із журналістами в Білому домі, відреагував на інцидент: "Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся".

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ.

На тлі останнього випадку уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряний простір країни Балтії.