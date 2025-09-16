Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу Росії.
Про це зранку 16 вересня інформує Генштаб ЗСУ.
“В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються”, — йдеться в повідомленні Генштабу.
Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.
Обсяг переробки у 2023 році становив 4,8 мільйона тонн.
Підприємство залучене у забезпеченні потреб збройних сил РФ.