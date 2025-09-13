Під час спецоперації СБУ в порту "Приморськ" у Ленінградській області 12 вересня українські дрони пошкодили два танкери, які належать до "тіньового флоту" РФ та ходять під прапором Сейшельських Островів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми словами, пошкоджені танкери Kusto та Cai Yun типу Aframax зареєстровані на Сейшелах.

Зазначається, що атака українських дронів на північно-західний російський порт "Приморськ" вперше призвела до припинення завантаження на ключовому західному нафтовому терміналі і досі невідомо, чи його відновили.

Цей порт має пропускну здатність близько 1 млн барелів сирої нафти на день, що робить його ключовим експортним хабом для російської нафти та найбільшим портом на заході Росії. Порт перевантажує флагманську російську нафту марки Urals, а також близько 300 тисяч барелів дизельного пального на добу.

Reuters зазначає, що інші російські порти, зокрема сусідні Усть-Луга та Новоросійськ на Чорному морі, неодноразово ставали мішенями для України протягом останніх місяців.

Експорт російської нафти вже обмежений, оскільки порт Усть-Луга ще не повністю відновив свою потужність після атаки безпілотника у серпні. Цього місяця порт завантажується наполовину.

12 вересня губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко повідомив, що через атаку безпілотників загорілося одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ" на Балтійському морі і виникла пожежа на насосній станції.

Джерело Суспільного повідомило, що СБУ уразила найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі "Приморськ" ударними дронами. Через це тимчасово зупинилось відвантаження нафти.