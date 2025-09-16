Російський монополіст нафтопровідного транспорту "Транснефть" попередив виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток після атак українських дронів на важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

За їхніми словами, "Транснефть", яка обробляє понад 80% всієї нафти, видобутої в Росії, останніми днями обмежила можливості нафтових компаній зберігати нафту у своїй трубопровідній системі.

Компанія також попередила виробників, що їй, можливо, доведеться прийняти менше нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень, повідомили два джерела.

Усі три джерела зазначили, що українські атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

У заяві на своєму вебсайті "Транснефть" назвала цю новину "фейковою" та частиною "інформаційної війни" Заходу проти Росії.

З серпня Київ посилив атаки на російські енергетичні активи, намагаючись перешкодити воєнним зусиллям Москви в Україні та зменшити доходи Кремля, оскільки спроби забезпечити припинення конфлікту шляхом мирних переговорів зайшли в глухий кут.

Минулого тижня українські безпілотники вперше з початку війни у ​​2022 році вразили найбільший російський нафтовий порт "Приморськ", що тимчасово змусило роботу там зупинитися.