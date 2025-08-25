Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років: з'явився текст законопроєкту

На сайті Верховної Ради зʼявився текст законопроєкту № 13685, який пропонує дозволити виїзд за кордон чоловікам непризовного віку, тобто до 24 років включно.

Про це в ефірі Суспільне.Студія повідомив народний депутат та співавтор законопроєкту Олександр Федієнко.

Він пояснив, що законопроєкт не встановлює конкретний вік, з якого чоловікам заборонено виїзд за кордон, а зміни стосуються саме дозволу на виїзд до досягнення призовного віку.

"У нас чітко сказано, що мобілізація відбувається з 25 років, сказано - хто є резервістом, призовником, військовозобов’язаним. Всі, хто не підпадає під цю категорію, будуть мати право безперешкодно виїхати за кордон. Всі, хто підпадає під іншу категорію, з урахуванням змін, які і зараз працюють, — це заброньована людина, військовослужбовець, який у відпустці, теж має право перетину кордону для відпочинку — все це буде і далі працювати", — сказав Федієнко.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі діє обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Водночас за законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову не підлягають чоловіки до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу. Закон також не передбачає можливості призову чоловіків віком від 17 до 25 років. Відтак громадяни, які належать до цієї категорії, не можуть виїжджати за межі України, навіть якщо не підлягають призову.

Як виняток, наразі право на виїзд з України мають дві категорії осіб:

військовослужбовці-контрактники віком до 25 років;

студенти українських державних або комунальних вишів віком 18–22 років, які навчаються за денною формою на бакалавра або магістра (медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування) та є учасниками програм освітньої академічної мобільності для навчання за кордоном.

"Разом з тим, велика кількість чоловіків віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше трьох років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України. Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим", — йдеться в пояснювальній записці.

Тож заборона на вільний виїзд за кордон для громадян України чоловічої статі віком 18–25 років створює "серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей та труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною".

"Ця заборона провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону. Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників і військовозобов’язаних, які не досягли віку призову, є очевидною та не створює істотних загроз, з точки зору забезпечення обороноздатності України", — йдеться у записці.

Водночас чоловіки, яким виповнилося 25 років, підлягають призову на загальних підставах. Тому, на думку авторів законопроєкту, для запобігання зловживання правом на виїзд "доцільно зберегти існуюче обмеження для чоловіків, яким 25 років виповнюється в поточному або наступному році".

12 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням.

18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила Суспільному, що уряд може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Та 22 серпня до Верховної Ради внесли законопроєкт про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України під час воєнного стану.

22 серпня стало відомо, що до Верховної Ради внесли законопроєкт №13685. Він містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Про це Суспільному повідомив народний депутат та співавтор законопроєкту 13685 Федір Веніславський.

Також Веніславський підтвердив, що цей законопроєкт є розвитком ініціативи президента Володимира Зеленського про дозвіл чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон.

Нардеп Олександр Федієнко повідомив, що дозволити чоловікам до 22 років може й уряд через затвердження постанови щодо правил виїзду з України під час воєнного стану.