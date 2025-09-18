Із 28 серпня чоловіки віком від 18 до 22 років включно отримали можливість виїжджати за кордон. Таке рішення Кабміну спричинило дискусії: бізнес хвилюється, що так може залишитися без молодих кадрів, військові занепокоєні втратою потенційного мобілізаційного ресурсу. При цьому для багатьох це можливість уперше за більш ніж три роки поїхати на навчальні програми, відпочинок чи побачитися з рідними, які за кордоном. Також відкриття кордонів для 18-22-річних чоловіків може стримати батьків від рішення вивозити неповнолітніх синів з України.

Чи справджуються побоювання щодо масового відтоку молодих чоловіків з України, чому уряд взагалі ухвалив цю постанову та як це може вплинути на виїзд за кордон неповнолітніх хлопців — у матеріалі Суспільного.

Олексій, Максим і Володимир не знайомі між собою, живуть у різних містах, а на початку повномасштабного вторгнення опинились у геть різних життєвих обставинах. Єдине, що їх зараз обʼєднує — усім трьом менше 23 років і тепер вони мають можливість безперешкодно легально перетинати український кордон.

Олексій — студент одного зі львівських університетів. Він уже скористався можливістю виїзду. Спільно з друзями вони спланували провести вихідні в Європі. Банку для спільних витрат, де вони рахували бюджет поїздки, хлопці жартома назвали "З*обики". Але далі жартів не пішло: всі повернулися в Україну.

— За все життя я був за кордоном лише два рази: на відпочинку з батьками в Італії та ще раз ми їздили на закупи до Польщі на один день, — розповідає Олексій. — Школу я закінчив, коли ще був ковід [і обмеження поїздок], повномасштабне вторгнення застав на другому курсі університету. Я ніколи не хотів жити за кордоном. Були різні пропозиції, але я завжди хотів вчитися в Україні.

Максим їхати за кордон лише планує. Він живе в Харкові, працює у проєкті, що на основі відкритих даних розслідує воєнні злочини росіян. За останні три роки він спробував виїхати з України один раз на тижневу навчальну програму до Німеччини — однак Мінкульт не надав дозволу на виїзд. Нині Максим планує поїхати у відпустку з мамою на море.

— За весь час повномасштабного вторгнення ми виїжджали з Харкова лише раз і то недалеко, в область, — розповідає Максим. — Батьки їздили на відпочинок за кордон самі, вони в мене пенсійного віку. Та у 2024-му помер батько, сама мама нікуди не поїхала. Вона важко пережила втрату. Тоді довго шукала, з ким могла б поїхати відпочити, й не знайшла. Тому тепер я їду з нею, квитки вже куплені. Розмови про те, щоб я залишився за кордоном, у нас із мамою не було. Навіть на рівні "а що, якби…". Вона знає, що моя позиція чітка — ні.

Володимир на початку повномасштабного вторгнення ще був неповнолітнім. Після закінчення школи він довго обирав, де продовжити навчання й вирішив учитися в Польщі на режисера відеоігор. У своїй групі він був єдиним українцем. Володимир ніколи не планував навчатися в Польщі, але за тими спеціальностями, які його цікавили, навчання в Україні було лише онлайн. Зараз Володимиру 18, і коли вийшла постанова Кабміну про перетин кордону для чоловіків 18-22 років, вони з мамою повернулися до Харкова.

— Мені про цю можливість розказала мама і я був приємно здивований, — каже Володимир. — І я, і чимало моїх друзів поїхали в Україну майже одразу як ухвалили цю постанову. Тут моя школа, мої друзі, мій дім. Кілька днів тому ми з однокласниками сходили до школи (її розбомбили), зустріли викладачів, гуляли містом. Я рік не був у Харкові — найдовше в своєму житті.

Про те, чи став виїзд чоловіків 18-22 років після ухвалення постанови масовим, Суспільне запитало в Держприкордонслужбі. У відповідь на запит відповіли, що ДПСУ такого обліку не веде. У коментарі РБК-Україна речник служби Андрій Демченко повідомив, що "суттєвого збільшення, масового напливу на пасажиропотік ця категорія не несе".

Водночас польські прикордонники зазначали, що в перший тиждень після оприлюднення постанови до Підкарпатського воєводства прибули 6100 чоловіків з України віком від 18 до 22 років, до Люблінського — 4605 чоловіків. Вони також зазначають, що наразі це не масове явище. Також ці дані не враховують тих, хто повернувся в Україну, зокрема не лише через польські пункти пропуску, а й через молдовські, словацькі, румунські та угорські.

Чи може дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років вплинути на ринок праці? Може, але як саме, поки прогнозувати важко. Видання Forbes пише, що бізнес уже фіксує хвилю звільнень, і особливо це стосується ресторанів, кафе та роздрібної торгівлі. Наприклад, одна з найбільших в Україні мереж супермаркетів "Сільпо" на своїй сторінці в Х зазначає, що в них працюють близько трьох тисяч курʼєрів віком 18-22 років. "Після оновлення порядку перетину держкордону ми із занепокоєнням фіксуємо помітне зростання звільнень, але наразі воно не перевищує 3% кількості працівників 18-22 років", — зазначили в мережі.

— Бізнес відчуває значну нестачу працівників, особливо кваліфікованих, — коментував в ефірі Суспільного президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. — Він інвестує у перенавчання та підвищення кваліфікації жінок, молоді, літніх людей та людей з інвалідністю. Дозвіл виїжджати 18-22-річним хлопцям може змінити ситуацію на ринку праці, але висновки робити зарано.

Чи дійсно Україна втратить мобілізаційний ресурс через цю постанову? Деякі військові побоюються, що так може бути. Наприклад, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко в коментарі LB.ua зазначав, що ця постанова створює ризик дефіциту військових у перспективі. "Я сумніваюся, що війна закінчиться за три роки, — стверджує він. — На жаль, це продовження політики “тим, хто не воює – все, тим, хто воює – війна до 60, смерті, каліцтва".

Однак цей ризик існує вже — і свідчать про це дані Євростату. З усіх українців до 14 років, що перебувають під тимчасовим захистом ЄС, дівчат на 3,7% більше за хлопців. А в когорті 14-17 років цей дисбаланс уже становить 36%. Частка хлопців, які отримують прихисток у Євросоюзі, почала зростати в 2023-му. Особливо це зростання активне восени, що може бути повʼязано зі вступом до навчальних закладів. Станом на липень 2025 року в ЄС перебували майже 200 тисяч українських юнаків віком від 14 до 17 років і понад 147 тисяч дівчат.

Експертка з управління міграції та кордонами громадської організації "Європа без барʼєрів" Катерина Кульчицька пояснює ці дані здалеку. Останній перепис населення в Україні був аж у 2001 році. Але є певні опитування про структуру населення — наприклад, висновки Кабміну в грудні 2019-го. За цими даними, майже у всіх вікових групах переважали жінки, але у групах до 24 років — чоловіки.

— Цікаво порівняти, скільки батьки вивозять в країни ЄС хлопців і скільки дівчат. Ми розуміємо, що хлопців до 24 років в Україні було більше, ніж дівчат — тому і їхати мало б більше хлопців, — каже Кульчицька. — Так приблизно і є в категорії від 0 до 14 років — різниця 3,7%. Але якщо подивитися на вікову категорію 14-17 років, то там хлопців уже їде на 36% більше. І це очевидна диспропорція.

Станом на липень 2025 року в ЄС перебували майже 200 тисяч українських юнаків віком від 14 до 17 років і понад 147 тисяч дівчат. На фото — українські підлітки на подвірʼї школи у бельгійському місті Вілвоорде. Getty Images/AFP/Valeria Mongelli

Чи такий дозвіл на виїзд не поглибить цю диспропорцію і не нашкодить мобілізації ще більше, поки що сказати важко. З одного боку, відкритий кордон чоловікам до 22 років прибере стимул для них виїжджати до 18 років. Про те, що це важливий вік — і для вибору університету, і для перших серйозних стосунків та створення сімʼї, і для пошуку себе у професії — говорять і у владі. За можливості без перешкод "вкорінитися" в Україні молодим чоловікам буде важливіше залишатися тут. А для тих, хто вже перебуває за кордоном — підтримувати звʼязки з домом.

"Мета цього кроку — надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України, — зазначав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на своїй сторінці в Telegram. — Робимо максимум, аби українська молодь мала доступ до якісної освіти та міжнародного досвіду, залишаючись при цьому міцною частиною нашої держави".

— Мої однокласники виїжджали й часто так бувало, що люди їдуть учитися і зрештою лишаються на все життя. Мені такий варіант не був цікавий, — каже студент Олексій. — Якщо подивитися на демографічну піраміду, то покоління хлопців 18-24 зараз — це найменша група в Україні, а 14-17-річні — це покоління baby boom. Тому, можливо, є сенс у відкритті кордонів, аби всіх до 17 років не вивозили. Але це єдина причина. Я загалом негативно ставлюся до цієї ініціативи, бо все ж це може бути втрата мобілізаційного ресурсу. Чи розумію, що я і є цей мобілізаційний ресурс? Так. Коли я закінчу університет, мені буде 23 і я думаю, що до 25 років чекати [на мобілізацію] не буду.

Максим із Харкова наразі вчиться в університеті на військовій кафедрі. Після неї він отримає офіцерське звання й підлягатиме мобілізації ще до 25 років. Максим каже, що міг би почекати призовного віку, але думає, що краще почати підготовку зараз, обрати собі військову спеціальність і знайти посаду.

— Якби не війна, жодної думки повʼязати своє життя з військом у мене не було б, — каже він.

Володимир планує побути в Україні до початку навчального року в Польщі. А далі повернеться на навчання.

— Після навчання я хотів би працювати або в Києві, або у Харкові, або у Варшаві, — каже він. — Але якщо війна не закінчиться, коли я закінчу університет, — не можу сказати, як буде. Я так само на сто відсотків не можу сказати, що хотів би долучитися до армії, хоча й думав про це. Так просто розкидатися словами я не можу.