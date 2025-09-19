Гелікоптер Трампа дорогою до Вашингтона робив екстрену посадку

Вертоліт із президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією позапланово посадили через гідравлічну проблему.

Про це Fox News розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левін.

Вона додала, що президент і перша леді були змушені змінити поточний вертоліт Marine One через "незначну гідравлічну проблему".

Гелікоптер мав провезти подружжя зовсім небагато — 20 хвилин від посадкової зони прем'єр-міністра Кіра Стармера в Чекерсі до аеропорту Станстед в Англії.

Проте вони витратили вдвічі більше часу, тому що пілоти "з міркувань підвищеної обережності" приземлилися на місцевому аеродромі Лутон, не досягнувши аеропорту Станстед.

Гелікоптер Дональда і Меланії Трамп Marine One приземляється, Англія, 18 вересня 2025 року. REUTERS/Leon Neal

Вертоліт Marine One, з якого президентське подружжя США пересіло на допоміжний гвинтокрил, оснащений системами протиракетної оборони та радіолокаційного придушення, а також електронікою, розробленою для протистояння електромагнітному імпульсу ядерного вибуху.

Нагадаємо, ще на шляху до Британії пасажирський літак авіакомпанії Spirit Airlines та літак Air Force One, на борту якого перебував Трамп, мали небезпечне зближення над Лонг-Айлендом, пролітаючи перевантаженим небом над Нью-Йорком.

17-18 вересня президент Трамп та перша леді США Меланія Трамп перебували у Великій Британії з державним візитом, були на бенкеті з королівською родиною на чолі з Чарльзом.

Наступного дня Трамп зустрівся з прем'єром Британії Кіром Стармером. Зокрема, торкнулися теми війни в Україні. На спільній пресконференції Трамп наголошував, що якщо ціни на нафту знизяться, Кремль змушений буде припинити війну.