З початку повномасштабного вторгнення Росії проти України випадки глушіння GPS в Євросоюзі стали дуже поширеними. Зараз близько 40% рейсів на території Європи зазнають глушіння або спотворення сигналів.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

“У моїй країні, Литві, тільки протягом серпня наші органи влади зареєстрували близько 1000 випадків, коли літаки зазнавали перешкод. Ось така реальність. Коли ми подорожували з головою Єврокомісії, наш літак став мішенню для перешкод”, — розповів Кубілюс.

Єврокомісар також зазначив, що аби зменшити кількість таких загроз, Євросоюз наразі працює над публічно регульованою послугою Galileo (супутникова система навігації Європейського Союзу та Європейського космічного агентства, розроблена як альтернатива американській системі GPS — ред.), завдяки якій зашифровані сигнали від Galileo будуть доступні для урядових користувачів.

“Крім того, ми розробляємо можливості виявлення з космосу перешкод і підробки, щоб попередити наших пілотів та інших користувачів служб позиціювання про вхід у зону, де перешкоди є дуже активними”, — додав Кубілюс.

1 вересня стало відомо, що літак із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS.

У Єврокомісії підтвердили інцидент.

"Було глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади про те, що вони підозрюють, що це сталося через відверте втручання Росії. Ми, звісно, усвідомлюємо та звикли до погроз і залякувань, які є регулярним компонентом ворожої поведінки Росії", – сказала заступниця головної речниці ЄК Аріанна Подеста.