Літак Трампа дорогою до Лондона потрапив в інцидент з іншим літаком

Пасажирський літак авіакомпанії Spirit Airlines та літак Air Force One, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп, мали небезпечне зближення над Лонг-Айлендом, пролітаючи перевантаженим небом над Нью-Йорком.

Про це пише Bloomberg.

Президентський Boeing 747, яким Трамп летів до Лондона, і Airbus SE A321, що прямував із Форт-Лодердейла до Бостона, перебували над Лонг-Айлендом, коли диспетчер повітряного руху помітив, що їхня висота польоту була однаковою, а траєкторії сходилися.

Диспетчер неодноразово намагався попередити пілотів пасажирського літака про необхідність змінити курс, закликаючи їх "Зверніть увагу!".

Хоча літаки перебували на відстані кількох миль один від одного, цей інцидент привернув увагу в соціальних мережах, як через президентський літак, так і через "дедалі різкіші радіодогани нью-йоркського диспетчера".

Як зазначає Bloomberg, те, що для будь-якого іншого літака не мало б жодного значення, викликало ажіотаж і резонанс серед мандрівників у період підвищеної уваги до застарілої системи управління повітряним рухом країни та після низки небезпечних інцидентів і аварій.

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що йому відомо про публікації в соціальних мережах щодо інциденту, і підтвердило відсутність будь-яких проблем із безпекою. "Між літаками було дотримано необхідну дистанцію", – йдеться в заяві, надісланій агентству регулятором авіації США.

У компанії Spirit повідомили, що літак, який летів маршрутом, дотримувався процедур та інструкцій авіадиспетчерської служби, а також без пригод приземлився в Бостоні.

16 вересня Трамп прибув до Лондона і став першим президентом США, який здійснив два державні візити до Великої Британії.