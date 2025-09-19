Від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося провести 68 обмінів полоненими, у межах яких звільнили понад 7 тисяч громадян України.

Про це в ефірі "Громадського радіо" 18 вересня повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Понад 7 тисяч громадян повернулися, якщо разом із Стамбулом. Ми не озвучуємо цифри по Стамбулу, але в цілому процес триває, і Україна використовує всі інструменти там, де можна, — міжнародну підтримку. Інколи ми дякуємо Арабським Еміратам, згадуємо інших посередників", — сказав Юсов.

Він також відповів на запитання журналістки про те, чому так повільно повертають оборонців Маріуполя, зокрема бійців "Азову". Представник ГУР розповів, що понад половина гарнізону Маріуполя вже повернута.

"І кожного разу, навіть коли про це не повідомляється, то є добрі новини", — додав він.

Представник розвідки нагадав, що Росія створює "особливий ореол пропаганди й атмосферу ненависті" навколо окремих підрозділів ЗСУ, окремих назв українських бойових одиниць і окремих героїв. Тоді повертати людей складніше. І що більше публічності, то ще складніше, додав Андрій Юсов.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов в одному з інтерв'ю говорив, що регулярні акції протестів на підтримку полонених, утримуваних у Росії, шкодять процесам обміну.

У червні у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вже понад 70 тисяч українців вважаються зниклими безвісти.

11 вересня Олександра Дворецька, керівниця напрямку політик в Bring Kids Back UA, повідомляла, що в Україну вдалося повернути 1605 дітей, незаконно переміщених Росією.