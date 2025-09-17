До України повернули 16 дітей із ТОТ

До України повернули 16 дітей із тимчасово окупованих Росією територій. Серед них 15-річна підлітка, батьки та старший брат якої засуджені росіянами до багаторічних строків у колоніях за сфабрикованими справами.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також до України повернули 14-річну дівчину та її 7-річну сестру. Їхній дім згорів у пожежі, вони втратили свої речі.

Серед повернених дітей — 10-річний хлопець, якого росіяни намагались забрати у власних батьків, в тому числі "службою опіки" РФ.

Також повернулась 15-річна дівчина. Вона три роки не виходила з дому на тимчасово окупованих територіях України разом з батьками через страх, що росіяни можуть забрати її з родини.

"Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя", — сказав Андрій Єрмак.