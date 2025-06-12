Понад 70 тисяч українців зникли безвісти — МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вже понад 70 тисяч українців вважаються зниклими безвісти. Встановити дійсні випадки цих людей буде можливо після завершення війни, яку розпочала Росія проти України.

Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов на брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, зараз встановити випадки зникнення безвісти можливо через єдиний реєстр зниклих або від родичів зниклих безвісти.

"Ми зможемо отримати повну інформацію тоді, коли зі сторони країни-агресора ми отримаємо відомості щодо всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках. І коли буде можливо практично реалізувати роботу пошукових груп у зонах, де велися бойові дії, у сірих зонах і на окупованих територіях", — сказав Артур Добросердов.

Також у МВС повідомили про виклики щодо дослідження тіл українців отриманих в рамках репатріації з Росією.

"У більшості випадків тіла, які надходять при репатріації, у складному стані, тобто провести візуальне впізнання в більшості випадків неможливо. Є випадки, коли можливо працювати з відбитками пальців або провести певні маніпуляції, щоб ці відбитки відновити. Однак найбільше результатів по ідентифікації відбувається саме під час проведення молекулярно-генетичних експертиз, тобто ДНК-експертиз", — повідомив уповноважений.

Національна поліція та МВС отримують інформацію з трьох напрямків щодо зниклих безвісти: від родичів, які подають заяви; від підрозділів, якщо зник військовий; з медіа, якщо зникнення відбулось на тимчасово окупованій території України.