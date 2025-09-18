В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", — йдеться у повідомленні.

Репатріація відбулася за участі Координаційного штабу, СБУ, ЗСУ, МВС, Уповноваженого ВР з прав людини та за сприяння МКЧХ.

11 червня у рамках домовленостей з РФ відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що Москва натомість отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі "6 000 на 6 000".

14 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в межах домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені. Деяким до 25 років.

Також за результатами репатріаційних заходів 14 червня до України повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Серед них є військовослужбовці.

15 червня відбулося продовження репатріаційних заходів. В Україну повернули ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.

17 липня в межах Стамбульських домовленостей, яких досягли 2 червня, Україна отримала від російської сторони ще 1 000 тіл загиблих.

За даними Координаційного штабу, згідно з домовленостями, впродовж червня в Україну повернули 6057 тіл.

19 серпня,відбулися ще одні репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей із РФ. В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.