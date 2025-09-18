Сполучені Штати та Ізраїль надіслали листи-скарги високопосадовцям ООН, оскаржуючи неупередженість їхніх співробітників щодо війни в Секторі Гази.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилися журналісти Reuters.

18 вересня співробітники установ ООН зібралися біля європейської штаб-квартири в Женеві (Швейцарія), щоб висловити свою повагу до своїх колег, які загинули в Газі. Вони поклали понад 370 білих троянд біля меморіальної дошки в Женеві на честь кожного гуманітарного працівника ООН, загиблого протягом майже дворічної війни.

Співробітники установ Організації Об'єднаних Націй зібралися, щоб висловити свою повагу до своїх колег, убитих у Газі, біля європейської штаб-квартири в Женеві, Швейцарія, 18 вересня 2025 року. REUTERS/Cecile Mantovani

Листи від США та Ізраїль, як пише агентство, підкреслюють зростання напруженості між ООН та її головним спонсором — США, які вже вийшли з Ради ООН з прав людини через те, що Вашингтон називає її "організацією з антиізраїльською позицією".

Посол Ізраїлю при ООН у Женеві Даніель Мерон перед проведенням мітингу працівниками ООН надіслав листа гендиректорці відділення ООН у Женеві Тетяні Валовій, де засудив цю подію. Дипломат наголосив, що співробітники Організації не повинні виступати як активісти чи політичні діячі. Він закликав до дисциплінарних заходів щодо організаторів, а також до відсторонення від роботи.

Одна з організаторок заходу Северін Дебу відкинула політичний підтекст, пояснивши, що мета полягала у вшануванні колег у Газі та висловленні вдячності за їхню роботу.

Загибель працівників ООН у Секторі Гази

За даними ООН, від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Газі загинули близько 543 гуманітарні працівники, серед них — 373 співробітники та члени команд Організації.

Згідно зі Стандартами поведінки міжнародної цивільної служби, прийнятими ООН, співробітникам рекомендується не займати чиюсь сторону та не висловлювати свої переконання публічно з спірних питань.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. 15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в місто Газа. У місто ввійшли танки.

16 вересня незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування окупованої палестинської території визнала, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців у Секторі Гази. За кілька днів до того Генасамблея ООН ухвалила Декларацію Нью-Йорка про створення "двох держав" для миру на Близькому Сході. Фактично це показує, що Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС.