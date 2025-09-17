Через блокаду гуманітарної допомоги до Гази Єврокомісія пропонує призупинити торговельні пільги для Ізраїлю та запровадити санкції проти деяких ізраїльських міністрів. Крім того, ЄК оголосила про тимчасову зупинку двосторонньої підтримки Ізраїлю, за винятком підтримки громадянського суспільства та "Яд Вашем" .

Про це йдеться в пресрелізі Єврокомісії 17 вересня.

"Європейська Комісія сьогодні представила Раді свою пропозицію щодо призупинення дії деяких положень Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, що стосуються торгівлі, а також свої пропозиції щодо санкцій проти ХАМАСу, міністрів-екстремістів та насильницьких поселенців", — пояснюється в документі.

ЄК заявила, що тимчасово зупиняє свою підтримку Ізраїлю, окрім допомоги для громадянського суспільства та меморіалу "Яд Вашем". Це вплине на майбутні щорічні асигнування 2025-2027 років, на поточні проєкти інституційного співробітництва з Ізраїлем та проєкти, що фінансуються в межах Регіонального механізму співробітництва між ЄС та Ізраїлем.

Фінансова підтримка Євросоюзу для Ізраїлю покривається Інструментом сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) "Глобальна Європа" (NDICI-GE). За цими інструментами Ізраїль мав отримувати близько 6 млн євро на рік у 2025-2027 рр. ЄС також призупинить проєкти інституційного співробітництва та проєкти в межах Регіонального механізму співробітництва між ЄС та Ізраїлем (сума — 14 млн євро).

Якщо ж Єврорада ухвалить і призупинення торговельних пільг, то імпорт з Ізраїлю втрачає пільговий доступ до ринку ЄС. На ізраїльські товари стягуватимуться такі ж мита, як і для будь-якої іншої країни, з якою ЄС не має угоди про вільну торгівлю.

Європейський Союз пропонує такі обмеження проти Ізраїлю, бо прийшов до висновку, що дії ізраїльського уряду порушують повагу до прав людини та демократичних принципів. Ось які порушення перелічила ЄК:

стрімке погіршення гуманітарної ситуації в Газі після військового втручання Ізраїлю;

блокування гуманітарної допомоги;

посилення військових операцій;

рішення ізраїльської влади просунути план свого поселення на Західному березі річки Йордан.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. 15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в місто Газа. У місто ввійшли танки.

16 вересня незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування окупованої палестинської території визнала, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців у Секторі Гази. За кілька днів до того Генасамблея ООН ухвалила Декларацію Нью-Йорка про створення "двох держав" для миру на Близькому Сході. Фактично це показує, що Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС.