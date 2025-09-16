США передали Україні пакет озброєння, профінансований НАТО — Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перший пакет військової допомоги Україні за механізмом PURL . Пакет оплатили країни НАТО з Європи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки озброєння на суму 500 мільйонів доларів.

Це перше використання нового механізму PURL, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї з запасів США коштом грошей країн-членів НАТО.

Суспільне звернулось за коментарем до НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над тим, щоб були нові внески партнерів у програму PURL

"Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більш як 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування”, — сказав президент.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.