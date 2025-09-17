Зеленський наступного тижня відвідає Нью-Йорк — МЗС

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України", — сказав Тихий.

16 вересня державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що наступного тижня американський лідер Дональд Трамп, ймовірно, матиме зустріч із Зеленським.

Востаннє президенти України та США мали особисту зустріч під час зʼїзду європейських чиновників у Білому домі 17 серпня 2025 року. Тоді вони зустрілися з Трампом після його саміту з Путіним на Алясці.

Президент США Дональд Трамп 15 вересня заявив, що між Зеленським та Путіним існує "незбагненна ненависть", і йому, можливо, доведеться втрутитися, щоб організувати їхній прямий діалог. Про строки зустрічі він сказав лише, що це відбудеться "відносно скоро".

Нині президент США Трамп перебуває у Великої Британії. Зеленський в інтервʼю Sky News висловив сподівання, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер обговорить із Трампом питання гарантій безпеки для майбутнього України.