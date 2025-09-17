Адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах нового механізму фінансування PURL.

Про це Суспільному повідомив високопосадовець адміністрації на умовах анонімності.

За словами чиновника, угода, яку в Білому домі називають "історичною", дозволить союзникам НАТО купувати зброю американського виробництва.

"Це принесе мільярди доларів для оборонної промисловості США та підтримає порядок денний президента Трампа, який спрямований на заохочення Європи до більшої відповідальності за власну оборону", — сказав співрозмовник.

Посадовець також додав, що Міністерство війни США сприяло першому продажу зброї відповідно до пріоритетів політики “Америка понад усе” та “зусиль спрямованих на припинення цієї війни”.

Раніше агентство Reuters повідомляло із посиланням на два джерела, що перші пакети американської допомоги у сфері озброєння для України схвалені адміністрацією Трампа і можуть бути незабаром відправлені. Це відбудеться в межах нової фінансової угоди з союзниками, у рамках якої Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва.

Reuters також зазначив, що схвалені поставки здійснюватимуться через новий механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запроваджений США та союзниками з НАТО. Ця схема дозволяє передавати озброєння зі складів США, а оплату покриватимуть внески країн-союзників.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.