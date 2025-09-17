У новому пакеті військової допомоги Україні передбачені ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та реактивних систем HIMARS.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за результатами зустрічі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, передає кореспондент Суспільного.

За словами глави держави, підтримка надійде в рамках програми Purl. Крім того, Зеленський зазначив, що команди працюють над організацією його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка може відбутися у Нью-Йорку наступного тижня.

Раніше цього дня речник МЗС Георгій Тихий повідомляв, що українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

16 вересня державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що наступного тижня американський лідер Дональд Трамп, ймовірно, матиме зустріч із Зеленським.

Востаннє президенти України та США мали особисту зустріч під час зʼїзду європейських чиновників у Білому домі 17 серпня 2025 року. Тоді вони зустрілися з Трампом після його саміту з Путіним на Алясці.

Президент США Дональд Трамп 15 вересня заявив, що між Зеленським та Путіним існує "незбагненна ненависть", і йому, можливо, доведеться втрутитися, щоб організувати їхній прямий діалог. Про строки зустрічі він сказав лише, що це відбудеться "відносно скоро".