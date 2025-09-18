Глава ВООЗ заявив, що лікарні Гази перебувають на межі колапсу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус у четвер, 18 вересня, попередив, що наземний наступ Ізраїлю на півночі Гази поставив і без того перевантажені лікарні “на межу колапсу”. Глава ВООЗ вимагає “припинити ці нелюдські умови”.

Про це Гебреєсус написав у соцмережі Х.

Глава ВООЗ заявив, що військове вторгнення та накази про евакуацію на півночі Гази спричиняють нові хвилі переміщення, змушуючи травмовані родини переселятися у все менші райони, непридатні для гідного життя.

Поранені та люди з інвалідністю не можуть дістатися до безпечних місць, що ставить їхнє життя під серйозну загрозу, додав він.

"Лікарні, які вже й так перевантажені, опиняються на межі колапсу, оскільки ескалація насильства блокує доступ і не дозволяє ВООЗ доставляти життєво необхідні припаси. Ми закликаємо негайно покласти край цим нелюдським умовам. Ми закликаємо до припинення вогню", — наголосив глава ВООЗ.

Ізраїльські військові у понеділок, 15 вересня, розпочали наземне вторгнення в місто Газа. У місто ввійшли танки.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають місто Газа через атаки Ізраїля. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей покинуло місто. Сектор Гази знаходиться на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.