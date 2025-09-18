Перейти до основного змісту
Глава ВООЗ заявив, що лікарні Гази перебувають на межі колапсу
ВООЗСектор ГазиІЗРАЇЛЬБЛИЗЬКИЙ СХІДВІЙНАПОДІЇСВІТВІЙНАПОЛІТИКА

Глава ВООЗ заявив, що лікарні Гази перебувають на межі колапсу

Олена Богданьок
Розмір шрифту
Глава ВООЗ заявив, що лікарні Гази перебувають на межі колапсу
Переміщені палестинці втікають з міста Газа пішки та на транспорті, несучи свої речі вздовж прибережної дороги в напрямку південної Гази, середа, 17 вересня 2025 року. AP/Abdel Kareem Hana

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус у четвер, 18 вересня, попередив, що наземний наступ Ізраїлю на півночі Гази поставив і без того перевантажені лікарні “на межу колапсу”. Глава ВООЗ вимагає “припинити ці нелюдські умови”.

Про це Гебреєсус написав у соцмережі Х.

Глава ВООЗ заявив, що військове вторгнення та накази про евакуацію на півночі Гази спричиняють нові хвилі переміщення, змушуючи травмовані родини переселятися у все менші райони, непридатні для гідного життя.

Поранені та люди з інвалідністю не можуть дістатися до безпечних місць, що ставить їхнє життя під серйозну загрозу, додав він.

"Лікарні, які вже й так перевантажені, опиняються на межі колапсу, оскільки ескалація насильства блокує доступ і не дозволяє ВООЗ доставляти життєво необхідні припаси. Ми закликаємо негайно покласти край цим нелюдським умовам. Ми закликаємо до припинення вогню", — наголосив глава ВООЗ.

Ізраїльські військові у понеділок, 15 вересня, розпочали наземне вторгнення в місто Газа. У місто ввійшли танки.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають місто Газа через атаки Ізраїля. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей покинуло місто. Сектор Гази знаходиться на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок