Репортаж з Гази, де голодують тисячі людей. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

У цьому відео — історії людей, які перебувають безпосередньо у Секторі Гази і переживають голод. Протягом місяця журналісти, які також страждають від нестачі їжі та інших необхідних речей, фільмували у тимчасових наметах сімей, які стикаються з голодом, на ринках, де люди намагаються купити їжу, та в лікарнях, де пацієнти й лікарі потерпають від виснаження.

Ізраїль не дозволяє іноземним журналістам в’їзд до Сектору Гази. За даними ООН, понад пів мільйона людей у Газі опинилися заблокованими та переживають голод. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що це є прямим наслідком дій уряду Ізраїлю, водночас Ізраїль заявляє, що "у Газі немає голоду", а "ринки наповнені і ціни падають".

У відео ми показуємо історії про голод у Газі та як місцеві борються за їжу та життя.

Матеріал у цьому звіті є результатом журналістської співпраці суспільних мовників, які є членами Європейської мовної спілки (EBU). Їхні репортери знімали ці історії безпосередньо у Секторі Гази протягом серпня. Серед учасників проєкту: CBC (Канада), RTBF (Бельгія), EPTV (Алжир), NOS (Нідерланди), RTVE (Іспанія), RSI (Швейцарія) та RTS (Швейцарія).