Уперше сенатор США назвав дії Ізраїлю в Газі геноцидом

Сенатор від Вермонту Берні Сандерс став першим сенатором Сполучених Штатів, який заявив, що Ізраїль чинить геноцид у Газі.

Про це пише Guardian, а тези Сандерса можна переглянути в його повному виступі.

Політик спершу зазначив, що це ХАМАС розпочав війну на Близькому Сході "своїм жорстоким нападом" 7 жовтня 2023 року, в результаті якого загинуло 1200 людей і ще 250 стали заручниками. Ізраїль, за словами Берні Сандерса, мав право захищатися від ХАМАСу.

Водночас, продовжує посадовець, останні 2 роки Ізраїль "не просто захищався від ХАМАС. Натомість він розпочав повномасштабну війну проти всього палестинського народу".

Сандерс навів висновки різних експертів та нещодавній звіт від незалежної міжнародної комісії ООН. Вона 16 вересня визнала, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців у Секторі Гази.

"Я погоджуюся, — підкреслив сенатор і продовжив: — Намір очевидний. Висновок неминучий: Ізраїль вчиняє геноцид у Газі".

Політик стверджує, що за ​​повної підтримки адміністрації нинішнього американського президента Дональда Трампа уряд ізраїльського прем'єра Нетаньяху "відкрито проводить політику етнічних чисток у Газі та на Західному березі річки Йордан".

Він додав, що розмовляє з низкою своїх колег із Сенату, аби переконати їх проголосувати за 7 резолюцій, які припинять продаж наступальної зброї до Ізраїлю.

Берні Сандерс додав, що питання виходить за межі лише Ізраїлю та Палестини — потрібно захищати демократію у світі. На його думку, на Близькому Сході необхідне негайне припинення вогню, гуманітарна допомога за сприяння ООН та перші кроки для надання палестинцям власної держави.

Напередодні Wall Street Journal опублікував статтю, для якої поговорив з високопоставленими чиновниками США та Ізраїлю. Так, Трамп нещодавно сказав своїм найближчим помічникам, що Нетаньяху дурить його. Однак навряд Трамп публічно розірве з ним стосунки.

Однією з причин є те, що Трамп і Нетаньяху — споріднені душі, кажуть люди, які добре знають їх обох. Обидва політики вважають, що зазнали переслідувань з боку еліт своїх країн, включно з кримінальними процесами проти них, і обидва бачать себе аутсайдерами, які реформують корумповану систему.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. 15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в місто Газа. У місто ввійшли танки.

На початку вересня Генасамблея ООН ухвалила Декларацію Нью-Йорка про створення "двох держав" для миру на Близькому Сході. Фактично це показує, що Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС.