Газа не матиме хорошого майбутнього без ліквідації ХАМАС — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що жителі Сектора Гази "не можуть" мати хороше майбутнє без ліквідації угруповання ХАМАС.

Про це Марко Рубіо повідомив під час візиту до Ізраїлю, передає кореспондентка Суспільного.

Держсекретар США заявив, що угруповання ХАМАС має "скласти зброю та здатись вже сьогодні".

"ХАМАС більше не може продовжувати існувати як збройний елемент, який загрожує миру та безпеці не лише Ізраїлю, а й усього світу, і що народ Гази заслуговує на краще майбутнє, яке не може розпочатися, доки ХАМАС не буде ліквідовано, і доки всі заручники, як живі, так і померлі, не повернуться додому", — сказав Марко Рубіо.

Також Марко Рубіо відзначив, що ідеальним варіантом для врегулювання "ситуації в Газі" були б дипломатичні перемовини щодо припинення вогню та звільнення заручників, але угруповання ХАМАС є "терористами, які не погоджуються на такі речі" (угруповання ХАМАС визнано терористичною організацією у США — ред.).

"Це ідеальний результат, але зрештою він може вимагати військової операції для їх ліквідації. Ми повинні пам'ятати, з ким ми маємо справу, а саме з групою людей, які присвятили своє життя насильству та варварству", — сказав Рубіо.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що військові Ізраїлю нібито повідомляють жителів міста Гази про те, що будуть обстрілювати інфраструктуру у місті та "просять їх піти". Але представники угруповання ХАМАС нібито змушують їх залишитися, саме тому жителі Гази потрапляють під атаки армії Ізраїлю. Також, за словами Нетаньягу, армія Ізраїлю атакує лише ті обʼєкти інфраструктури, де "знаходиться ХАМАС".

Армія Ізраїлю неодноразово атакувала інфраструктурні обʼєкти у Газі, де знаходились діти. Під удари армії Ізраїлю потрапляли лікарні та тимчасові медичні пункти, житлові будинки, школи, пункт розподілу води у Газі тощо.

12 вересня Генасамблея ООН ухвалила Декларацію Нью-Йорка про створення "двох держав" для миру на Близькому Сході. Фактично це показує, що Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС.

Ізраїль голосував проти цього рішення. Також Ізраїль розкритикував рішення Генасамблеї ООН, там заявили, що така держава не повинна з’явитися, а заяви інших країн про її визнання Ізраїль вважає підтримкою бойовиків ХАМАС. США теж не підтримали цю резолюцію.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають місто Газа через атаки Ізраїля. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей покинуло місто. Сектор Гази знаходиться на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.