Президент США Дональд Трамп заявив про "незбагненну ненависть" між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним і, що йому доведеться втрутитися, щоб між ними відбувся прямий діалог.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1.

Трамп знову заявив, що завершити війну в Україні виявилось складніше, ніж він очікував.

Я хочу це зупинити. І знаєте, я зупинив сім воєн. Я думав, що це (війна Росії в Україні) для мене буде легко, але це стало провалом. Ненависть між Зеленським і Путіним — незбагненна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми це вирішимо, так чи інакше. Вони (Путін і Зеленський, — ред.) настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", — сказав президент.

Водночас він не відповів на запитання про можливі строки такої зустрічі, зазначивши лише, що це відбудеться "відносно скоро".

"Будуть переговори – чи ви назвете це самітом, чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться взяти участь. Вони ненавидять один одного так сильно, що майже не можуть розмовляти", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи може наступним кроком стати тристоронній саміт.