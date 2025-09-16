Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа висловити чітку позицію щодо пакету санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, аби зупинити Путіна і завершити війну.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News, яке опублікували 16 вересня.

За словами Зеленського, єдиний спосіб припинити бойові дії — спочатку забезпечити чіткі гарантії безпеки для України. Це, за його словами, можливо лише за умови сміливості Дональда Трампа.

Відомо, що президент США Трамп 16 вересня має візит до Великої Британії. Зеленський додав, що сподівається, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер обговорить із Трампом питання гарантій безпеки для майбутнього України.

"Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб серйозно вплинути на економіку Росії, і що Дональд Трамп має достатньо влади, щоб Путін його побоювався. За словами Зеленського, Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти Росії, і тепер потрібен потужний пакет санкцій від США.

15 вересня 2025 року міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив Reuters, що адміністрація Дональда Трампа не планує запроваджувати додаткові мита на китайські товари для стримування закупівлі Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не встановлять власні високі мита на Китай та Індію.