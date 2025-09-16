Перейти до основного змісту
Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку — Рубіо
ПОДІЇ

Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку — Рубіо

Важливо
Юрій Свиридюк
Розмір шрифту

Президент Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо 16 вересня під час прибуття в Ізраїль.

Рубіо заявив журналістам в Єрусалимі, що Трамп мав "кілька розмов з Путіним, кілька зустрічей із Зеленським, зокрема, ймовірно, знову наступного тижня в Нью-Йорку", де лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН.

"Президент Трамп продовжуватиме намагатися (закінчити війну — ред.). Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент (Трамп) може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цього, але може дійти до цього моменту", – сказав Рубіо.

Новина доповнюється…

Топ дня
Вибір редакції
На початок