Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку — Рубіо

Президент Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня.
Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо 16 вересня під час прибуття в Ізраїль.
Рубіо заявив журналістам в Єрусалимі, що Трамп мав "кілька розмов з Путіним, кілька зустрічей із Зеленським, зокрема, ймовірно, знову наступного тижня в Нью-Йорку", де лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН.
"Президент Трамп продовжуватиме намагатися (закінчити війну — ред.). Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент (Трамп) може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цього, але може дійти до цього моменту", – сказав Рубіо.
