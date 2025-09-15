Велика Британія відправляє винищувачі для участі в операції НАТО в Польщі

Велика Британія направить винищувачі Typhoon до Польщі для участі в операції НАТО Eastern Sentry після того, як російські дрони здійснили порушення повітряного простору країни.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Британські літаки здійснюватимуть місії з протиповітряної оборони разом із союзниками з Данії, Франції та Німеччини, щоб посилити оборону й стримування НАТО на східному фланзі. Вони працюватимуть із бази у Лінкольнширі та будуть підтримані літаками-заправниками Voyager з RAF Brize Norton.

Рішення ухвалили після засідання Північноатлантичної ради 10 вересня, де союзники висловили солідарність із Польщею, яка звернулася для консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що поведінка Росії є прямою загрозою європейській безпеці.

"Ці літаки — не лише демонстрація сили, вони життєво необхідні для стримування агресії, захисту повітряного простору НАТО та нашої національної безпеки", — сказав Стармер.

Міністр оборони Джон Хілі підкреслив, що Велика Британія стоїть поряд із Польщею.

"Наші сучасні винищувачі Typhoon допоможуть стримати російську агресію та, за потреби, захистити повітряний простір НАТО", — додав Хілі.

Зазначається, що винищувачі Typhoon оснащені передовими сенсорами й системами озброєння, що робить їх ключовим елементом сил швидкого реагування Великої Британії. Їхнє залучення в Польщі не вплине на існуючі зобов’язання Королівських повітряних сил, включно із захистом британського неба.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ввечері 15 вересня служба безпеки знешкодила безпілотник, що літав над урядовими будівлями та резиденцією президента Польщі.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.