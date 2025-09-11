У четвер, 11 вересня, США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Відповідне рішення ухвалив американський лідер Дональд Трамп.

Про це на зустрічі із невизнаний низкою демократичних держав президентом Білорусі Олександром Лукашенко заявив спецпредставник президента США Джон Коул, пише видання БЕЛТА.

"Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з "Белавіа". Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій взяли участь ще кілька десятків людей", — сказав Коул.

За його словами, відповідне рішення було прийняте під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Це рішення було прийнято президентом, який сказав: "Зробіть це негайно" щодо "Белавіа". Зараз це рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами та відомствами, які беруть участь у цій роботі", — сказав Коул.

Спецпредставник також повідомив про те, що США хочуть повернути посольство в Мінськ.

"Ми хочемо повернути наше посольство до Мінська. Ми хочемо, щоб між нашими країнами розвивалися економічні відносини, розвивалася торгівля. Якщо якісь розбіжності і суперечності між нашими країнами є, то нехай вони залишаються десь внизу, їх не треба витягувати на поверхню. Ми готові, і президент Трамп готовий, зробити все для того, щоб наші взаємини нормалізувати остаточно", — сказав спецпредставник.

Що стосується повернення посольства США до Мінська, Коул не назвав конкретних дат, оскільки це "поки що лежить у площині переговорного процесу".

"Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство повернулося. Я знаю, що воно повернеться. Це питання найближчого майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми будемо працювати над цим", — додав Коул.