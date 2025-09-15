Європейський Союз ще не застосовував інструмент боротьби з обходом санкцій, зокрема проти Китаю чи інших держав.

Про це на брифінгу заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає кореспондентка Суспільного.

За її словами, застосування відповідного механізму ухвалюється залежно від конкретних ситуацій, аби вирішити "чи доречно і чи своєчасно застосовувати ті, чи інші інструменти". Також посадовиця додала, що це завжди оціночне рішення, яке "залежить від обставин".

"Якщо досі цей інструмент не був використаний — то на це були вагомі причини. Він існує, і може бути використаний тоді, коли ми вважатимемо це доречним. Зараз ми працюємо над 19-м пакетом. Він скоро буде. Тож просимо зачекати", — сказала Піньо.

Крім того, вона пояснила, що наразі ЄС віддає перевагу іншим, більш ефективним інструментам боротьби з обходом санкцій.

"Було вирішено, що наразі це ще не той інструмент, який є найбільш доречним. Є інші інструменти в нашому арсеналі, які можна використати ефективніше. Але цей інструмент залишається, і коли буде визнано, що настав момент використати й його, ми це зробимо належним чином", — сказала речниця Єврокомісії.

Заступник головної речниці Олоф Ґілл додав, що зараз Єврокомісія працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, і його буде презентовано найближчим часом.

13 вересня президент США Дональд Трамп вимагав у країн НАТО в Європі запровадити мита проти Китаю у розмірі 50-100% через імпорт Китаєм нафти з Росії. Трамп заявляв, що це "допоможе зупинити" війну, яку розпочала Росія проти України.

12 вересня стало відомо, що міністерство фінансів США закликало країни Групи семи (G7) та союзників з ЄС запровадити "суттєві тарифи" на товари з Китаю та Індії, щоб зупинити закупівлі російської нафти та посилити тиск на РФ.

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує вирушити до Мадрида для переговорів із китайським віцепрем’єром Хе Ліфеном щодо питань торгівлі, TikTok та боротьби з відмиванням грошей.

Своєю чергою Китай пригрозив запровадити рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують запровадити мита через закупівлю Китаєм російської нафти.